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CBS News: США ужесточают санкции против банковского и нефтегазового секторов РФ

CBS News: администрация Трампа ввела новые санкции против России
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против банковского и нефтегазового секторов России. Об этом сообщает CBS News.

«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России, еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в публикации.

По информации телеканала, Вашингтон не стал продлевать действие лицензии американского минфина 8L, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за энергоресурсы РФ через российские банки, находящиеся под санкциями. Из-за отсутствия лицензии покупать нефть из России станет еще труднее, подчеркнул CBS News.

«Это может привести к скачку цен на $5 за баррель», — предупредил телеканал.

Незадолго до этого глава минфина США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха на переговорах по украинскому урегулированию.

8 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.

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