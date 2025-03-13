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В США пообещали жесткие санкции против России для успеха на переговорах

Минфин США: Вашингтон введет самые жесткие санкции против РФ при необходимости
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Elizabeth Frantz/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью CNBC, что администрация американского лидера Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха на переговорах по украинскому урегулированию.

По словам Бессента, если оценивать по шкале от одного до десяти, то антироссийские санкции при администрации бывшего президента США Джо Байдена можно было оценить примерно на «тройку», но ближе к концу его правления они ужесточились до уровня «шестерки».

«Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до «десятки». Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны», — сказал глава минфина США.

Бессент считает, что Байден и его администрация избегали введения наиболее жестких санкций против России из-за опасений роста цен на энергоресурсы в США.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». Источники агентства считают, что Путин попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее глобальные инвесторы начали ожидать возвращения России на мировые рынки.

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Переговоры о мире на Украине
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