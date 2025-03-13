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Посла РФ вызвали в МИД Италии после заявлений Захаровой

Глава МИД Италии Таяни вызвал посла РФ из-за слов Захаровой
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Глава итальянского МИД Антонио Таяни вызвал российского посла после критики официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в отношении президента Италии Серджо Маттареллы. Об этом Таяни сообщил на своей странице в соцсети X.

«Поэтому я решил вызвать посла РФ», — написал министр.

До этого Маттарелла заявил, что Россия якобы угрожает Европе своим ядерным оружием. Комментируя его слова, Захарова назвала их «враньем, ложью, неправдой, фейком, дезинформацией». Она также отметила, что за такие заявления политики должны нести ответственность.

В феврале итальянский президент сравнил РФ с нацистской Германией, что также не осталось без ответа Захаровой. Она заявила, что подобные «кощунственные измышления» от лидера Италии странно и дико слышать, напомнив, что итальянцы хорошо знают, что такое фашизм.

После этого итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил Захаровой петицию с извинениями от итальянцев за высказывания президента Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с Третьим рейхом.

Ранее Захарова объяснила фразу Лаврова «Нафиг я сюда пришел».

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