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Захаровой вручили петицию с извинениями итальянцев за слова их президента об РФ

ТАСС: Захаровой вручили петицию с извинениями за слова президента об РФ
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой петицию с извинениями от итальянцев за высказывания президента Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с Третьим рейхом. Передача прошла в здании российского внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.

В онлайн-петиции, набравшей к тому моменту около 25 тыс. голосов, говорится, что «‎итальянский народ не разделяет заявление президента»‎ и «желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу»‎.

14 февраля Захарова назвала возмутительными и оскорбительными слова Маттареллы о России. Она подчеркнула, что подобные «кощунственные измышления» от президента Италии странно и дико слышать, напомнив, что итальянцы хорошо знают, что такое фашизм.

Позже Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, которое допустил президент Италии, будет иметь последствия. Она напомнила, что Маттарелла на лекции в одном из учебных заведений провел исторические параллели между Россией и Третьим рейхом. По ее словам, именно Италия была страной, где произошло зарождение фашизма, и итальянские военные были в числе тех, кто нападал на СССР и уничтожал российский народ.

Ранее в МИД РФ назвали проявлением реализма заявления США о членстве Украины в НАТО.

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