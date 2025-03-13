Захарова объяснила фразу Лаврова «Нафиг я сюда пришел»

Захарова о фразе Лаврова «Нафиг я сюда пришел»: решил подарить еще один мем

Министр иностранных дел Сергей Лавров подарил россиянам еще один мем, сказав на пресс-конференции с журналистами фразу «Нафиг я сюда пришел?». Об этом «Газете.Ru» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», – объяснила она слова министра.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев опубликовал видео с пресс-конференции Сергея Лаврова перед встречей президентов России и Белоруссии в Кремле. Отвечая на вопросы журналистов, Лавров произносит фразу «Нафиг я сюда пришел». Юнашев написал, что журналисты утомили министра каверзными вопросами.

13 марта Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По данным белорусского госагентства БелТА, главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран.

Ранее Лавров высмеял намерение Макрона защитить всех ядерным оружием.