В МИД ответили президенту Италии, сравнившему Россию с нацистской Германией

Сравнение президента Италии Серджо Маттареллы действий России в конфликте на Украине с Третьим рейхом является возмутительным и оскорбительным. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Он провел откровенно ложные исторические параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией, призвав учитывать провал западной политики умиротворения агрессора 1930-х годов при решении украинского кризиса», — отметила дипломат на брифинге.

Захарова подчеркнула, что подобные «кощунственные измышления» от президента Италии странно и дико слышать, напомнив, что итальянцы хорошо знают, что такое фашизм.

В ходе брифинга Захарова также заявила, что удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. Официальный представитель МИД отметила, что говорить о конкретных параметрах переговорного процесса по Украине преждевременно.

Ранее в МИД РФ назвали проявлением реализма заявления США о членстве Украины в НАТО.