Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД ответили президенту Италии, сравнившему Россию с нацистской Германией

Захарова назвала возмутительным сравнение России с нацистской Германией
close
Пресс-служба МИД РФ

Сравнение президента Италии Серджо Маттареллы действий России в конфликте на Украине с Третьим рейхом является возмутительным и оскорбительным. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Он провел откровенно ложные исторические параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией, призвав учитывать провал западной политики умиротворения агрессора 1930-х годов при решении украинского кризиса», — отметила дипломат на брифинге.

Захарова подчеркнула, что подобные «кощунственные измышления» от президента Италии странно и дико слышать, напомнив, что итальянцы хорошо знают, что такое фашизм.

В ходе брифинга Захарова также заявила, что удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. Официальный представитель МИД отметила, что говорить о конкретных параметрах переговорного процесса по Украине преждевременно.

Ранее в МИД РФ назвали проявлением реализма заявления США о членстве Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами