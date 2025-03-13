В МИД назвали враньем слова президента Италии об угрозе Россией ядерным оружием

Заявление президента Италии Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе своим ядерным оружием, являются враньем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что за такие слова «надо отвечать».

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Он напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял намерение Макрона защитить всех ядерным оружием.