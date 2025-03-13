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Трамп заявил, что хочет диалога с КНДР

Трамп заявил о желании диалога с КНДР из-за хороших отношений с Ким Чен Ыном
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хотел бы восстановить диалог с КНДР. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, пишет ТАСС.

«Если бы меня не избрали, если бы Хиллари Клинтон была избрана [президентом США в 2016 году], у вас была бы ядерная война с Северной Кореей», — заявил Трамп.

Трамп добавил, что они с корейским лидером уже встречались в Сингапуре и Вьетнаме. У них сложились хорошие личные отношения. Лидер США хочет продолжать диалог с Пхеньяном.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласие России на прекращение огня на Украине приведет к полному завершению конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру, без возможности возобновления конфликта в будущем.

Ранее Трамп отказался говорить о рычагах давления на Россию.

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