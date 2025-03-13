Трамп рассказал о последствиях согласия России на перемирие

Президент США Дональд Трамп считает, что согласие России на прекращение огня на Украине приведет к полному завершению конфликта. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы», — отметил Трамп.

Он уверен, что 30-дневное перемирие не вернет страны назад к конфликту. Американский лидер выразил надежду на то, что все закончится.

11 марта Украина после переговоров в США в Саудовской Аравии заявила, что готова на 30 дней ввести режим прекращения огня. Детали этого соглашения американские власти обязались донести до России.

13 марта президент РФ Владимир Путин также объявил о готовности заключить 30-дневное перемирие, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

Также глава российского государства отметил, что в период прекращения огня на 30 дней необходимо установить контроль за действиями украинских властей, так как они могут использовать это время для новой мобилизации и перевооружения армии.

Ранее Трамп рассказал об обсуждении с Украиной территорий, которые она потеряет.