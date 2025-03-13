Трамп отказался говорить о рычагах давления на Россию

Трамп: у США есть рычаги давления на РФ, но переговоры по Украине идут позитивно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает рычагами давления на Россию, но не хочет раскрывать их в связи с «позитивным» ходом переговоров по конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — рассказал Трамп.

До этого Трамп, комментируя слова Владимира Путина о готовности к временному прекращению огня на Украине сообщил, что считает «многообещающим заявлением» слова президента России.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Ранее Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и «Минск-3».