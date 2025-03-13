На Западе оценили ответ Путина на предложение о приостановке огня на Украине

Реакция России на предложение о прекращении огня не стала неожиданностью, поскольку ВС РФ преуспевают на поле боя и теперь Москва «фактически контролирует дипломатию». Об этом в интервью Sky News заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк, комментируя ответ российского лидера Владимира Путина на идею перемирия на Украине.

«Русские всегда так поступают, и они думают, что преуспевают в этой войне и теперь фактически контролируют дипломатию», — сказал Кларк.

По его словам, вопрос заключается в том, как сильно Москва может «надавить» на президента США Дональда Трампа. Аналитик не исключил, что американский лидер может быть «настолько заинтересован в сделке, что будет давить на украинцев по разным действительно важным вопросам».

Он добавил, что Украина попала в «очень сложную» ситуацию.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Украина вернется к России и Белоруссии.