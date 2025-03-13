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Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и «Минск-3»

Глава ОП Ермак: Украина не пойдет на замороженный конфликт и «Минск-3»
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет «замораживать» конфликт с Россией и не пойдет на новые Минские соглашения. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мы не пойдем на замороженный конфликт, наши партнеры из США также против такого сценария. Мы против «Минска-3», а Европа будет приобщена к мирному процессу», — написал Ермак.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Украина вернется к России и Белоруссии.

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