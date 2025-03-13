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Ушаков высказался о целях США относительно Украины

Ушаков заявил, что США хотят положить конец конфликту на Украине
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты хотят завершить конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают не только Украину, но и будущие отношения двух стран в целом. В данный момент речь идет об общем наполнении «возможного нового стратегического курса между США и Россией».

«Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет», — сказал Ушаков.

До этого он заявил, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом пройдет сегодня по готовности. Помощник президента РФ также отмечал, что Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.

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