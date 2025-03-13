Зеленский недоволен отсутствием ответа России по перемирию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты «надавят» на Россию, чтобы склонить ее к завершению конфликта. Его слова приводит «Европейская правда».

Он заявил, что уже более суток «мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений». По его мнению, такое развитие событий говорит о том, что Москва якобы стремится «максимально оттянуть наступление мира».

«Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы склонить Россию к завершению войны», — сказал Зеленский.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин может дать оценку предложению о перемирии уже 13 марта.

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.