Дрон ВСУ в Курской области снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000

«РВ»: БПЛА ВСУ снял мощнейшую взрывную волну от удара ФАБ-3000 под Курском

В Курской области украинский беспилотный летательный аппарат снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (РВ).

Отмечается, что был зафиксирован прилет авиабомбы по позициям армии Украины в районе Куриловки.

На кадрах, снятых беспилотником, можно увидеть летящую сверху авиабомбу, которая при достижении земли взрывается. После этого появляется огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва расходится видимая ударная волна.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что операция по освобождению Курской области от ВСУ близка к завершению.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации.

Ранее Александр Лукашенко назвал сроки освобождения Курской области.