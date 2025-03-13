Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ в Курской области снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000

«РВ»: БПЛА ВСУ снял мощнейшую взрывную волну от удара ФАБ-3000 под Курском

В Курской области украинский беспилотный летательный аппарат снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (РВ).

Отмечается, что был зафиксирован прилет авиабомбы по позициям армии Украины в районе Куриловки.

На кадрах, снятых беспилотником, можно увидеть летящую сверху авиабомбу, которая при достижении земли взрывается. После этого появляется огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва расходится видимая ударная волна.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что операция по освобождению Курской области от ВСУ близка к завершению.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации.

Ранее Александр Лукашенко назвал сроки освобождения Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами