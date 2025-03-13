Названы блюда, предложенные Путину и Лукашенко на рабочем обеде

На рабочем обеде президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко гостям предложили изысканное меню. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к белорусскому лидеру.

В список блюд вошли роллы из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, грибная похлебка с копченой сметаной, шербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом биск, говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом, а также мусс из томленой ряженки с лесными ягодами.

К блюдам подавались российские вина урожая 2020–2021 годов. Для желающих было доступно постное меню.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 марта проводят переговоры в Москве. Они уже обсудили отношения между двумя странами, а также вопросы, связанные с международной повесткой, в том числе с украинским конфликтом. Днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что Путин на пресс-конференции может высказаться на тему предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ узнали о просьбе Лукашенко к Путину.