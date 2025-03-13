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Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против РФ

Песков: остаются сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на сохранение у Европейского союза возможностей для введения новых санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, по-прежнему остаются направления, в которых ЕС может применить ограничительные меры против России.

Пресс-секретарь также отметил, что все санкции против РФ являются неправомерными и должны быть сняты. Он добавил, что страна успешно приспособилась к условиям санкционного давления.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что страны Евросоюза не обсуждают смягчение санкций, а рассматривают новый пакет.

«Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом»‎, — подчеркнула дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные ЕС против нее санкции, а также тему замороженных активов. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венгрия потребовала заблокировать продление санкций ЕС против некоторых физлиц из России.

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