Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России

В ЕС заявили, что не обсуждают смягчение санкций, а рассматривают новый пакет

Представители стран Евросоюза (ЕС) не обсуждают смягчение санкций, а рассматривают новый пакет. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, ее цитирует РИА Новости.

«Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом»‎, — сказала Хиппер.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные ЕС против нее санкции, а также тему замороженных активов. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

До этого сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что представит в конгрессе США законопроект о введении новых санкций против российского банковского и энергетического секторов.

Ранее сообщалось, что за призывы к санкциям против РФ начнут наказывать сроками.