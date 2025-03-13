В Раде назвали виновных в провале ВСУ в Курской области

Ситуация под Курском и на границе с Сумской областью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая из-за безответственности депутатов Верховной рады. Об этом заявила во время выступления перед коллегами депутат София Федина, пишет ТАСС.

«Это была кричащая безответственность со стороны Верховной рады, а точнее, большинства, когда вы отказались от срочного созыва комитета по делам безопасности и обороны с вызовом главнокомандующего, чтобы обговорить ситуацию в Курской области и на границе с Сумской областью», — высказалась Федина.

Она призвала коллег отвлечься от посторонних дел, чтобы увидеть, насколько критической стала ситуация: как много жертв среди украинских бойцов, а также пропавших без вести и пленных военных.

12 марта начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что на данный момент освобождено более 1,1 тыс. км. км территории в Курской области. Это составляет более 86% от всей площади, находившейся под контролем ВСУ. По словам Герасимова, за время боев под Курском украинская армия потеряла около 67 тыс. военнослужащих.

Ранее был раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области.