Раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины оттягивает своих солдат после поражения под Курском на третью линию обороны в Сумской области, чтобы не допустить прорыва российских бойцов на Сумщине. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские военные сейчас будут восстанавливать силы и средства, перегруппировываться. А для этого необходимо покинуть Курскую область, где ВСУ терпит поражение.

«Первоочередная для них задача, конечно, — это переход на третью линию обороны, которая находится уже в Сумской области и ее укрепление для того, чтобы не дать продвинуться нашим войскам», — поделился своим мнением Марочко.

13 марта военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что группировка ВСУ в Курской области фактически окружена. На следующем этапе она будет рассечена на части и уничтожена. Бойцы ВС РФ на отдельных направлениях уже перешли государственную границу с Украиной и вышли в Сумскую область.

По мнению обозревателя, поражение ВСУ в Курской битве объясняется в первую очередь хорошо продуманным планом операции ВС РФ, а также умелым руководством войсками, высоким уровнем подготовки и умений бойцов и офицеров Вооруженных сил России. Также Ходаренок считает, что немалую роль в разгроме ВСУ сыграли ошибки и упрямство президента Украины Владимира Зеленского, политические соображения которого вошли в очевидное противоречие с реалиями.

Ранее были опубликованы кадры из освобожденных районов Курской области.