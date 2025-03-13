Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области

Марочко: Киев оттягивает ВСУ из-под Курска на линию обороны в Сумской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины оттягивает своих солдат после поражения под Курском на третью линию обороны в Сумской области, чтобы не допустить прорыва российских бойцов на Сумщине. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские военные сейчас будут восстанавливать силы и средства, перегруппировываться. А для этого необходимо покинуть Курскую область, где ВСУ терпит поражение.

«Первоочередная для них задача, конечно, — это переход на третью линию обороны, которая находится уже в Сумской области и ее укрепление для того, чтобы не дать продвинуться нашим войскам», — поделился своим мнением Марочко.

13 марта военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что группировка ВСУ в Курской области фактически окружена. На следующем этапе она будет рассечена на части и уничтожена. Бойцы ВС РФ на отдельных направлениях уже перешли государственную границу с Украиной и вышли в Сумскую область.

По мнению обозревателя, поражение ВСУ в Курской битве объясняется в первую очередь хорошо продуманным планом операции ВС РФ, а также умелым руководством войсками, высоким уровнем подготовки и умений бойцов и офицеров Вооруженных сил России. Также Ходаренок считает, что немалую роль в разгроме ВСУ сыграли ошибки и упрямство президента Украины Владимира Зеленского, политические соображения которого вошли в очевидное противоречие с реалиями.

Ранее были опубликованы кадры из освобожденных районов Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами