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Трамп планирует оказать давление на обе стороны украинского конфликта

Бессент: Трамп окажет максимальное давление на Украину и РФ ради урегулирования
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен применить максимальное давление на обе стороны конфликта на Украине для успешных переговоров. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РИА Новости.

«Трамп намерен применить максимальное давление на обе стороны конфликта на Украине ради успешных переговоров по урегулированию», — сказал он.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». Источники агентства считают, что Путин попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее в Госдуме объяснили визит спецпосланника Трампа в Россию.

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Переговоры о мире на Украине
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