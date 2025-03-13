В Госдуме объяснили визит спецпосланника Трампа в Россию

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию может быть связан с необходимостью создания возможностей для продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном, в том числе на самом высоком уровне. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Трудно рассчитывать на быстрое урегулирование украинского конфликта. России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — сказал Новиков.

Депутат напомнил, что Дональд Трамп до сих пор был «подчеркнуто уважителен» по отношению к России, и это будет способствовать поиску консенсуса по глобальным вопросам. Он подчеркнул, что визит спецпосланника президента США в Москву не означает, что решения уже сформулированы.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 (мск) пересек границу между Латвией и Российской Федерацией. Вероятно, он проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

В связи с этим западные эксперты рассуждают, что Россия могла бы запросить в ответ на предложения Вашингтона о мирном урегулировании на Украине. Среди возможных требований — буферная зона на северо-востоке Украины и запрет на отправку миротворцев в зону конфликта. Что еще Россия может потребовать для начала переговоров и что думают в Москве о перемирии с Киевом на 30 дней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что США определили посредника на переговорах с Россией.