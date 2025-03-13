Ушаков рассказал о договоренностях по разговору Путина и Трампа

Ушаков: договоренностей о разговоре Путина с Трампом пока не было

Договоренностей о разговоре президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом пока не было, телефонный разговор 13 марта не стоит ждать. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его слова приводит «Интерфакс».

«Пока еще не договаривались об этом конкретно», — сказал он.

Также Ушаков заявил, что Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов. По его словам, Европа попытается выставить Российскую Федерацию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования конфликта на Украине.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 (мск) пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.