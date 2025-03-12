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В США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня

Рубио назвал неконструктивным заранее угрожать РФ санкциями
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Craig Hudson/Reuters

Заранее угрожать России санкциями на случай, если она не согласится на прекращение огня, будет неконструктивно. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь «уровня дипломатии».

Рубио также напомнил, что пока в Вашингтоне не было предпринято шагов для снятия антироссийских санкций. Госсекретарь подчеркнул, что каждая санкция продолжает действовать.

12 марта сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил России, что если она откажется от предложенного в конфликте с Украиной перемирия, то Вашингтон применит «самые суровые санкции». В соцсети Х сенатор заявил, что Москве «давно пора почувствовать острую экономическую боль в результате своего жестокого вторжения на Украину».

11 марта Киев по итогам переговоров с США в Джидде выразил готовность принять предложение американцев о прекращении огня в зоне конфликта на 30 дней. Соединенные Штаты планируют донести эту информацию до Москвы.

Ранее стало известно, как в Кремле встретили предложение о перемирии на Украине.

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