Глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки

Международные инвесторы считают, что акции российских компаний могут резко подняться в цене в случае снятия или ослабления антироссийских санкций, поэтому ищут возможности для покупки доступных активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сделки, впервые раскрытые здесь, являются одними из самых явных признаков того, что инвесторы тихо делают ставку на то, что попытки президента США Дональда Трампа заключить сделку с Москвой о прекращении конфликта на Украине в конечном итоге приведут к возвращению России на мировые финансовые рынки», — говорится в публикации.

По данным агентства, покупатели делают ставку на то, что обесцененные ценные бумаги могут резко вырасти в цене, если санкции, введенные против России в 2022 году, будут сняты. Bloomberg также отмечает, что несмотря на всевозможные усилия, Западу так и не удалось изолировать российскую экономику. Более того, она смогла выйти на новые рынки, тогда как многие российские компании избежали санкций из-за опасений западных стран нарушить мировые экономические процессы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные Евросоюзом против нее санкции, а также тему замороженных активов. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций для России.