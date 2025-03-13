В МИД России оценили диалог с американскими переговорщиками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц «абсолютно нормально» ведут диалог с РФ.

«Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут, поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на украинскую публику, я даже не собираюсь осмысливать», — сказал дипломат.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 12 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков провели телефонный разговор по Украине, в ходе которого американская сторона предоставила Москве «определенную информацию».

Агентство Reuters сообщало, что Россия предоставила США «список требований» из потенциального соглашения о прекращении огня на Украине, предложенного Вашингтоном на 30 дней.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил надежду, что до давления на Россию при решении вопроса Украины не дойдет.