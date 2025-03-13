В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по Украине

В среду, 12 марта, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков провели телефонный разговор по Украине, американская сторона предоставила Москве «определенную информацию». Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена», — подчеркнул он.

12 марта агентство Reuters писало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

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