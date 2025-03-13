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Журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко

Юнашев: журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко
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Telegram-канал Юнашев LIVE

Журналисты утомили вопросами главу МИД РФ Сергея Лаврова перед переговорами президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом рассказал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

В видео, которое выложил Юнашев, Лавров отвечает на вопросы представителей СМИ. В какой-то момент глава ведомства в шутку говорит: «Нафиг я сюда пришел?‎»

До этого сотрудники СМИ перегородили дорогу Лукашенко, не пустив его в Кремль.

На встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Лукашенко в Кремле аккредитовалось беспрецедентное число журналистов и мировых СМИ. Как писал «Коммерсантъ», кроме российских и белорусских журналистов, в Кремле находятся корреспонденты из AFP, Reuters, Китая и Индии.

13 марта Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. По данным агентства БелТА, главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран, перспективные направления взаимодействия.

Ранее Лавров высмеял намерение Макрона защитить всех ядерным оружием.

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