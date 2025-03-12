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Стали известны темы переговоров между Путиным и Лукашенко

Путин и Лукашенко планируют обсудить ключевые вопросы развития отношений стран
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют обсудить ключевые вопросы развития отношений стран, а также актуальные темы международной повестки дня. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд совместных документов», — говорится в сообщении.

До этого ведущий телепрограммы »Москва. Кремль. Путин», журналист ВГТРК Павел Зарубин заявил, что Лукашенко приедет в Россию в ходе запланированного визита для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам журналиста, большая часть вопросов в ходе переговоров будет касаться международной повестки. Он добавил, что российский лидер на следующей неделе также планирует провести совещание в экономической сфере и совещание с членами Совета безопасности России.

10 марта стало известно, что белорусский лидер одобрил проект соглашения с РФ по защите граждан от преследования за рубежом. Отмечается, что предметом договора станет защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.

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