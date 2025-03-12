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Лавров высмеял намерение Макрона защитить всех ядерным оружием

Лавров назвал забавным идею Макрона защитить всех 3–4 ядерными боеголовками
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Намерение президента Франции Эммануэля Макрона защитить всех «тремя или четырьмя ядерными боеголовками» является забавным. Об этом в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет «защитить» всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками», — заявил он.

По словам Лаврова, французский лидер на данный момент пытается представить ситуацию так, будто бы президент РФ Владимир Путин не хотел выполнять Минские соглашения 2015 года.

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Позже глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польше следует стремиться к получению ядерного оружия, в том числе через участие в программе «ядерного зонтика» Франции.

Ранее Ле Пен обвинила Макрона в позерстве после его слов об угрозе нападения России.

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