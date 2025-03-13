Политолог: военная форма Путина демонстрирует жесткую позицию

Политолог Минченко: военная форма Путина говорит об ужесточении позиции по Киеву

Решение президента России Владимира Путина надеть военную форму во время посещения штаба в Курской области свидетельствует об ужесточении позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что в ходе совещания президент РФ охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма.

Накануне Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Это первое посещение президентом РФ региона с момента нападения на него украинской армии.

В ходе совещания Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области изолирована. Глава Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в регионе «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

Ранее на Западе рассказали о сигнале Путина из Курской области.