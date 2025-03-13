В РФ высказались о предложении временного перемирия на Украине

Ушаков: временное перемирие на Украине далеко от прочного урегулирования

Предложение о временном перемирии на Украине далеко от прочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Это далеко от такого прочного регулирования, о котором мы постоянно говорим, которое бы учитывало наши законные интересы», — сказал он.

По словам Ушакова, временное перемирие дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое.

12 марта агентство Reuters писало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об ослаблении переговорных позиций Украины по одной причине.