В МИД РФ высказались о позиции стран ЕС по Украине

Лавров: меня не интересует позиция стран ЕС по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его не интересует позиция стран Европейского союза (ЕС) по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня не интересует их позиция, честное слово. С некоторых пор не интересует», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

12 марта агентство Reuters писало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об ослаблении переговорных позиций Украины по одной причине.