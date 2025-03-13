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В США заявили об ослаблении переговорных позиций Украины по одной причине

Bloomberg: планы Киева использовать Курск как разменную монету провалились
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Nathan Howard/Reuters

Планы Украины использовать занятые территории Курской области в качестве разменной монеты на будущих переговорах с Россией провалились. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Украина намеревалась использовать захваченные ею земли в Курске в качестве разменной монеты на переговорах, но Россия одерживает там верх», — говорится в сообщении издания.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для украинских войск в Курской области «дело — труба».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

Ранее президент РФ заявил, что иностранные наемники ВСУ не подпадают под Женевскую конвенцию.

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