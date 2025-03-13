Планы Украины использовать занятые территории Курской области в качестве разменной монеты на будущих переговорах с Россией провалились. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Украина намеревалась использовать захваченные ею земли в Курске в качестве разменной монеты на переговорах, но Россия одерживает там верх», — говорится в сообщении издания.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для украинских войск в Курской области «дело — труба».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

Ранее президент РФ заявил, что иностранные наемники ВСУ не подпадают под Женевскую конвенцию.