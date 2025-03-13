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Володин прилетел в Ташкент с официальным визитом

Председатель ГД Володин прилетел в Ташкент на встречу с властями Узбекистана
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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прилетел в Узбекистан с официальным визитом. Он встретится с руководством страны и посетит обе палаты Олий Мажлиса (парламента страны), об этом сообщает Госдума в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в 2022 году, когда Володин приезжал в узбекскую столицу, между Государственной думой и Законодательной палатой Олий Мажлиса было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Первое заседание, уточнили в Думе, прошло 19 февраля 2024 года, его провели Володин и председатель палаты Нуриддин Исмоилов.

В феврале этого года президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время телефонных переговоров обсудили рост инвестиционного сотрудничества и промкооперацию между двумя странами. Особое внимание было уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

В феврале торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном за последние шесть лет увеличился почти в два раза, по итогам 2024 года превысив $10 млрд. Он также отметил перспективные отрасли для развития партнерства двух стран: энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность и высокотехнологичный сектор.

Ранее Мирзиеев назвал защиту прав женщин приоритетным для госполитики Узбекистана.

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