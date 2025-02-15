Товарооборот РФ и Узбекистана превысил $10 млрд

Товарооборот между Россией и Узбекистаном за последние шесть лет увеличился почти в два раза, по итогам 2024 года превысил $10 млрд. Об этом заявил торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, передает РИА Новости.
«Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в два раза, при этом лидеры стран поставили достаточно амбициозную задачу довести объем нашей взаимной торговли до $30 млрд к 2030 году», — сказал он.
Злыгостев также отметил перспективные отрасли для развития партнерства двух стран: энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность и высокотехнологичный сектор.
До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что из-за санкций товарооборот России и Сербии снизился до $2,4 млрд. Кроме того, по данным официальной сербской статистики, в 2023 году сумма товарооборота с Россией составила $3 млрд , а в 2022 году — $4,2 млрд.
В январе сообщалось, что объем торговли Соединенных Штатов и России упал до $3,5 млрд по итогам прошлого года, это минимальный показатель с 1992-го.
Экспорт из РФ в США в 2024-м составил $3 млрд, а поставки из Америки в Россию сократились до $526 млн. В целом товарооборот за год сократился на 32% и составил $3,5 млрд.
Ранее стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году.