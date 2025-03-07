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Президент Узбекистана поздравил женщин страны с 8 Марта

Мирзиеев назвал защиту прав женщин приоритетным для госполитики Узбекистана
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Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Обеспечение прав и интересов, а также возвеличивание чести и достоинства женщин является одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. Об этом, выступая на церемонии, посвященной Международному женскому дню, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Слова главы государства цитирует его пресс-служба.

«Глубоко символично, что великий поэт и мыслитель Алишер Навои, воспевая священный образ матери, женщины, призывал нас сделать все во имя их счастья и благополучия.

Действительно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в формировании таких высоких человеческих качеств, как доброта, милосердие и благородство, любовь и преданность, в укреплении семейного очага», — сказал Шавкат Мирзиеев.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что в праздничный день в стране с благодарностью отмечают достойный вклад женщин в динамичное развитие разных сфер и отраслей.

«Сама жизнь подтверждает, какое положительное влияние на развитие общества оказывает все более активное их участие в системе государственного управления и деятельности парламента», — заявил президент.

Если в 2017 году женщины составляли в среднем 20% сотрудников в сфере управления, то в настоящее время этот показатель достиг 35%. Женщины также составляют 38% депутатов законодательной палаты парламента, 27% членов Сената, констатировал Шавкат Мирзиеев.

Он также напомнил, что в прошлом году на Олимпийских и Паралимпийских играх спортсменки, входившие в состав сборной Узбекистана, завоевали 3 золотые, 8 серебряных и 3 бронзовые медали.

«Такого результата еще не было в нашей истории», — сказал лидер Узбекистана.

Кроме того, глава государства заявил о важности развития женского предпринимательства.

Он отметил, что государство реализует большие программы по обеспечению занятости женщин и их привлечению к предпринимательству.

«Только в прошлом году на эти цели было выделено 17 трлн сумов. Благодаря такому вниманию женщины-предприниматели в прошлом году произвели продукцию на 81 трлн сумов, экспортировали товары на $450 млн, что, безусловно, заслуживает признания», — сказал президент.

Кроме того, он пожелал всем женщинами здоровья, мира и благополучия, а также семейного счастья.

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