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Путин и Мирзиёев обсудили рост сотрудничества между РФ и Узбекистаном

Путин и Мирзиёев обсудили рост инвестиционного сотрудничества и промкооперацию
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев во время телефонных переговоров обсудили рост инвестиционного сотрудничества и промкооперацию между двумя странами. Об этом сообщила администрация лидера Узбекистана, передает ТАСС.

«Высоко оценены плодотворные контакты и обмены, активно проходящие на разных уровнях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

В феврале торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном за последние шесть лет увеличился почти в два раза, по итогам 2024 года превысил $10 млрд. Он также отметил перспективные отрасли для развития партнерства двух стран: энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность и высокотехнологичный сектор.

В январе сообщалось, что объем торговли Соединенных Штатов и России упал до $3,5 млрд по итогам прошлого года, это минимальный показатель с 1992-го года. Экспорт из РФ в США в 2024-м году составил $3 млрд, а поставки из Америки в Россию сократились до $526 млн. В целом товарооборот за год сократился на 32% и составил $3,5 млрд.

Ранее стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году.

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