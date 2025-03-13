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Путин рассказал об отношениях РФ и Белоруссии в сфере экономики

Путин: в сфере экономики у Москвы и Минска все развивается наилучшим образом
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Гавриил Григоров/РИА Новости

В сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

«В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнеполитического характера», — сказал он.

По словам Путина, товарооборот между странами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня.

Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. По данным агентства БелТА, главы государств в формате «один на один», а затем в расширенном составе обсудят развитие сотрудничества стран, перспективные направления взаимодействия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на пресс-конференции с Лукашенко может высказаться по теме урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта глава Белоруссии заявил, что Минск прилагает большие усилия для скорейшего урегулирования конфликтов как на Украине, так и в других горячих точках.

Ранее в МИД РФ заявили о намерении продолжать товарищество с Белоруссией.

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