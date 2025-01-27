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В МИД РФ заявили о намерении продолжать товарищество с Белоруссией

МИД РФ: Россия намерена продолжать товарищеское взаимодействие с Белоруссией
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Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Global Look Press

Россия намерена продолжать товарищеское взаимодействие с Белоруссией. Об этом заявили в МИД РФ по итогам выборов в соседней стране.

Сотрудничество между двумя странами будет проходить по Программе согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2024—2026 годы.

«Российская сторона осуждает голословные и предвзятые заявления официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — «Газета.Ru») и отдельных западных стран, пытающихся подавать прошедшие выборы как «фиктивные» и «недействительные», — подчеркнули в российском ведомстве.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства и пригласил его в Москву.

Ранее Лукашенко заявил, что только Белоруссия может обеспечить нормальные отношения РФ и Украины.

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