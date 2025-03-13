Путин заявил, что ждет Лукашенко 9 мая в Москве

Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы 9 мая

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что будет ждать его 9 мая в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы очень ждем вас и 9 мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидаются много других коллег и из других стран», — сказал глава государства.

13 марта Лукашенко прибыл в Кремль, где встретился с Путиным. Президенты проводят переговоры в Большом Кремлевском дворце. Ожидается, что они обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам переговоров будет подписан пакет документов.

О поездке Лукашенко 9 марта сообщил ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин», журналист ВГТРК Павел Зарубин. По его словам, большая часть вопросов в ходе переговоров с Путиным будет касаться международной повестки.

Ранее Лукашенко оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине.