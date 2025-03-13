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В МИД РФ ответили на слова европейских политиков о «мяче на стороне России»

Захарова: заявления о «мяче на стороне России» искажают представление о ситуации
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Слова европейских политиков о том, что «мяч на стороне России» в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, являются способом исказить представление о ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Как очередной какой-то неуместный способ информационно сформировать искаженное представление о ситуации... Они придумывают какие-то информационные способы, некие формулировки и «политические затычки» для того, чтобы показать себя с наименее худшей стороны», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что страны, которые допускают подобные высказывания, сыграли ключевую роль в сложившемся кризисе. По словам Захаровой, именно европейцы «повышают ставки в эскалации ситуации», взвинчивая бюджеты на военные расходы и наращивая агрессивную риторику против России.

12 марта Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х заявила, что в украинском конфликте «мяч находится на стороне РФ». Каллас поддержала инициативу о 30-дневном прекращении огня и отметила, что ЕС готов сделать все возможное ради установления «справедливого и прочного мира».

Похожие заявления до этого сделали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Они оба выразили уверенность, что после согласия Украины прекратить огонь слово теперь за Россией.

Ранее политолог назвал условие, при котором Москва могла бы согласиться на перемирие с Киевом.

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