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Захарова прокомментировала освобождение Суджи в Курской области

Захарова: освобождение Суджи показывает, что РФ реализует свои цели и задачи
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Освобождение Суджи в Курской области показывает, что Россия реализует поставленные задачи и цели. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы делаем то, что был заявлено в качестве наших целей и задач. Наша страна реализует их», — сказала она.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

12 марта командир парашютно-десантного батальона группировки войск «Север» с позывным «Тьма» сообщил, что подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии ведут зачистку Суджи Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.

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