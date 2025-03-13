В МИД РФ высказались о контактах с США по Украине

Предложения США по урегулированию конфликта на Украине должны рассматриваться в ходе переговоров, а «не у микрофонов». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«То, что готовы нам предложить, должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в соответствующих кабинетах в ходе соответствующих контактов, а этого еще пока не произошло», — сказала дипломат.

12 марта агентство Reuters писало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об ослаблении переговорных позиций Украины по одной причине.