Запад, предлагая кратковременное перемирие на Украине, пытается втянуть Россию в очередной «Минск», однако в этот раз не выйдет. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Андрей Ревнивцев.

«Как только для Украины складываются плохо дела, Киев начинает качать старую песню: давайте перемирие, сделайте жест доброй воли, мы готовы на уступки, мяч на вашей стороне», — сказал эксперт.

Обозреватель Андрей Пинчук в свою очередь предположил, что на Западе ждут, «не даст ли Россия слабину». При этом, по его мнению, Москва может согласиться на прекращение огня, но предложив ряд корректирующих условий, которые не устроят Киев.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

13 августа агентство Reuters сообщило, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Ранее в США привели доказательства того, что СВО не закончится в случае прекращения огня.