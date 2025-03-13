Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: соглашаться на сомнительные предложения Запада для РФ не вариант

Военэксперт Ревнивцев: Запад пытается втянуть РФ в очередные Минские соглашения
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Запад, предлагая кратковременное перемирие на Украине, пытается втянуть Россию в очередной «Минск», однако в этот раз не выйдет. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Андрей Ревнивцев.

«Как только для Украины складываются плохо дела, Киев начинает качать старую песню: давайте перемирие, сделайте жест доброй воли, мы готовы на уступки, мяч на вашей стороне», — сказал эксперт.

Обозреватель Андрей Пинчук в свою очередь предположил, что на Западе ждут, «не даст ли Россия слабину». При этом, по его мнению, Москва может согласиться на прекращение огня, но предложив ряд корректирующих условий, которые не устроят Киев.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

13 августа агентство Reuters сообщило, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Ранее в США привели доказательства того, что СВО не закончится в случае прекращения огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами