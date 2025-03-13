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В США привели доказательства того, что СВО не закончится в случае прекращения огня

19FortyFive: симуляция прекращения огня показала, что СВО не завершится
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Станислав Красильников/РИА Новости

Симуляция прекращения огня в рамках специальной военной операции (СВО), проведенная американскими экспертами и студентами, продемонстрировала, что устойчивое перемирие маловероятно из-за недовольства Киева условиями соглашения. Об этом пишет обозреватель издания 19FortyFive Роберт Фарли.

В ролевой игре участвовали шесть команд, представлявших Россию, США, Украину, Китай, Турцию и коалицию Великобритании с ЕС.

Участники использовали дипломатию, военные действия и экономические рычаги. Россия спровоцировала политический кризис в Пхеньяне, чтобы отвлечь Китай, а США попытались исключить из переговоров Европу и Пекин.

В третьем и пятом раундах команды имитировали дипломатические встречи высокого уровня. Противостояние между европейско-украинской и американо-российской группами нарастало, тогда как Турция и Китай сохраняли нейтралитет.

Перемирие, достигнутое в ходе симуляции, было нарушено после того, как «украинские разведчики» подорвали собственную делегацию, что привело к возобновлению боевых действий со стороны России при молчаливом согласии США.

«Россия и США могут продвинуться лишь до определенного предела в достижении соглашения. Европа ограничена внутренними разногласиями и военной слабостью», — отмечает Фарли.

Симуляция не претендует на отражение реальности, но есть ключевые противоречия: недовольство Киева условиями, роль третьих стран и хрупкость дипломатических договорённостей.

Ранее был спрогнозирован курс рубля в случае перемирия на Украине.

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