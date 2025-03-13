Захарова: Зеленский и поддерживающие его страны Европы не хотят мира

Президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его страны Европы не хотят мира. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что российская сторона в настоящее время отмечает препятствование намечающемуся процессу урегулирования конфликта на Украине со стороны европейских стран.

«Уже сейчас даже одно слово «мир», даже одно слово «урегулирование» вызывает у них скрежет, потому что основная их задача — это, конечно, эскалация и бойня», — сказала Захарова.

В ходе брифинга представитель МИД РФ также заявила, что предложения европейских политиков об отправке миротворческих сил на Украину являются провокационными. По ее словам, подобные шаги направлены на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у украинского правительства.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда Зеленский окажется не нужен Европе.