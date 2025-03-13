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Назван фактор, мешающий Европе продолжать поддерживать Украину

FT: лидеры Евросоюза боятся возмездия со стороны США за помощь Украине
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РИА Новости

Европа опасается возмездия со стороны США за политику Брюсселя в отношении Украины. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Вполне вероятно, что в определенный момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем (по Украине. – прим. ред.)», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.

Брюссель, указывается в материале FT, опасается, что Белый дом «накажет» ЕС, если сочтет, что политика Европы по Украине идет вразрез с мирными инициативами Соединенных Штатов.

13 марта сообщалось, что Великобритания и Франция пытаются разработать план для укрепления позиции Украины на переговорах после завершения боевых действий.

По данным журналистов, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавляют переговоры между 37 странами по формированию «коалиции желающих» для оказания Украине гарантий безопасности, если будет достигнуто мирное урегулирование. Согласно плану, страны Европы, Содружества и Азии будут предоставлять финансирование, войска, авиацию или военно-морские силы для защиты Украины от возможной дальнейшей агрессии со стороны России. Также рассматривается возможность размещения войск в соседних с Украиной странах.

Ранее во Франции назвали число стран, готовых дать Украине гарантии безопасности.

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