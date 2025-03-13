В МИД РФ высказались о планах Европы направить миротворцев на Украину

Предложения европейских политиков об отправке миротворческих сил на Украину являются провокационными. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима», — сказал дипломат.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его натовские страны Европы не хотят мира, они хотят «эскалации и бойни».

Также Захарова добавила, что США дистанцируются от планов Европы об отправке миротворцев на Украину, поскольку в Вашингтоне понимают, к чему это может привести.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого.

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.