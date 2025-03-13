На Украине рассказали, когда Зеленский окажется не нужен Европе

Депутат Рады Дубинский: Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский без конфликта на Украине окажется не нужен Европе. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что Евросоюз (ЕС) якобы не выступает за продолжение войны на Украине.

В Джидде 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Встреча длилась примерно 10 часов. Киеву предложили прекратить огонь и немедленно перейти к переговорам. Президент США Дональд Трамп также заявил, что в самое ближайшее время пообщается с российским лидером Владимиром Путиным. Как в России отреагировали на результаты встречи американской и украинской делегаций — в материале «Газеты.Ru».

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